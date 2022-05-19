Red Hat Enterprise Linux 9 доступен для загрузки

Компания Red Hat объявила о готовности для загрузки установочных образов и репозиториев дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9. О выходе новой ветки было официально объявлено неделю назад, но сборки опубликованы с небольшим запозданием. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 9 размещены в Git-репозитории CentOS. Готовые установочные образы доступны только для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal, но для оценки функциональности также можно использовать iso-образы проекта CentOS Stream 9, который использован в качестве основы для построения RHEL 9. С обзором новшеств в RHEL 9 можно ознакомиться в тексте изначального анонса новой ветки.



Источник: opennet.ru