Red Hat начинает сокращение рабочих мест

Директор компании Red Hat объявил во внутренней корпоративной рассылке о грядущем сокращении сотен рабочих мест. В настоящее время в головном офисе Red Hat трудоустроено 2200 сотрудников и ещё 19000 работает в отделениях по всему миру. Точное число сокращаемых рабочих мест не уточняется, известно только то, что увольнения будут проведены в несколько этапов и не затронут сотрудников, вовлечённых в создание продуктов и прямые продажи клиентам.

Cокращению персонала способствуют негативные прогнозы относительно предстоящей прибыли. Например, в последнем квартале доход Rad Hat вырос на 8%, что воспринимается как замедление роста, так как с 2019 года компания демонстрировала рост в среднем на уровне 15%.

Дополнительно можно отметить, что в начале года корпорация IBM, которая владеет Red Hat, анонсировала увольнение 3900 сотрудников, но затем появились сведения об увеличении числа увольнений до 5000. С учётом, что за несколько месяцев до этого в IBM было нанято 7000 новых работников, некоторые аналитики объясняют увольнения избавлением от избыточного персонала, нанятого из-за нехватки рабочей силы в момент роста экономической активности после пандемии.



Источник: opennet.ru