Red Hat не будет поставлять GTK 2 в RHEL 10

Компания Red Hat предупредила о прекращении поддержки библиотеки GTK 2, начиная со следующей ветки Red Hat Enterprise Linux. Пакет gtk2 не будет включён в состав релиза RHEL 10, в котором останется только поддержка GTK 3 и GTK 4. В качестве причины удаления GTK 2 называется устаревание тулкита и отсутствие поддержки современных технологий, таких как Wayland, HiDPI и HDR.

Предполагается, что программы, которые остаются привязаны к GTK 2, например, GIMP, успеют перейти на новые ветки GTK до 2025 года, в котором ожидается релиз RHEL 10. В Ubuntu 22.04 504 пакета используют libgtk2 в качестве зависимости.



Источник: opennet.ru