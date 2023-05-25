Red Hat опубликовал Podman Desktop 1.0, графический интерфейс управления контейнерами

Компания Red Hat опубликовала первый значительный выпуск приложения Podman Desktop с реализацией графического интерфейса для создания, запуска и управления контейнерами, конкурирующего с такими продуктами, как Rancher Desktop и Docker Desktop. Podman Desktop позволяет разработчикам, не имеющим навыков системного администрирования, на своей рабочей станции создавать, запускать, тестировать и публиковать микросервисы и приложения, разрабатываемые для систем контейнерной изоляции, перед их развёртыванием в рабочих окружениях. Код Podman Desktop написан на языке TypeScript с использованием платформы Electron и распространяется под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Поддерживается интеграция с платформами Kubernetes и OpenShift, а также использование различных runtime для выполнения контейнеров, таких как Podman Engine, Podman Lima, crc и Docker Engine. Окружение на локальной системе разработчика может отзеркаливать конфигурацию рабочего окружения, в котором выполняются готовые приложения (среди прочего на локальной системе можно симулировать многоузловые кластеры Kubernetes и окружения OpenShift). Поддержка дополнительных движков для запуска контейнеров, провайдеров Kubernetes и инструментариев может быть реализована в форме дополнений к Podman Desktop. Например, доступны дополнения для локального запуска одноузлового кластера OpenShift Local и подключения к облачному сервису OpenShift Developer Sandbox.

Предоставляются инструменты для управления образами контейнеров, работы с pod-ами и разделами, сборки образов из Containerfile и Dockerfile, подключения к контейнерам через терминал, загрузки образов из реестров контейнеров OCI и публикации своих образов в них, управления доступными в контейнерах ресурсами (память, CPU, хранилище).

Podman Desktop также может применяться для конвертации образов контейнеров и подключения как к локальным движкам контейнерной изоляции, так и к внешней инфраструктуре на базе Kubernetes для размещения в ней своих pod-ов и генерации YAML-файлов для Kubernetes или запуска Kubernetes YAML на локальной системе без Kubernetes.

Возможно сворачивание приложения в системный лоток для быстрого управления через виджет, позволяющий не отвлекаясь от разработки оценить состояние контейнеров, останавливать и запускать контейнеры, управлять окружениями на базе инструментариев Podman и Kind.