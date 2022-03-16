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Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки

Компания Red Hat развязала судебное разбирательство против Дэниэла Покока (Daniel Pocock), связанное с нарушением торговой марки Fedora в доменном имени WeMakeFedora.org, на котором публиковалась критика в отношении участников проекта Fedora и Red Hat. Представители Red Hat требовали передать компании права на домен, так как он нарушает зарегистрированную торговую марку, но суд встал на сторону ответчика и вынес решение о сохранении прав на домен за текущим владельцем.

Суд указал на то, что в соответствии с публикуемой на сайте WeMakeFedora.org информации, деятельность автора подпадает в категорию добросовестного использования торговой марки, так как имя Fedora используется ответчиком для идентификации тематики сайта, на котором публикуется критика в отношении Red Hat. Сам сайт является некоммерческим и его автор не пытается выдать его за результат деятельности Red Hat или ввести пользователей в заблуждение.

Дэниэл Покок ранее входил в число разработчиков Fedora и Debian и занимался сопровождением ряда пакетов, но в результате конфликта вступил в конфронтацию с сообществом, начал троллить некоторых участников и публиковать критику, в основном направленную против навязывания кодекса поведения, вмешательства в жизнь сообщества и продвижения различных инициатив, проводимых активистами достижения за социальную справедливость.

Например, Дэниэл пытался привлечь внимание к деятельности Молли Де Бланк (Molly de Blanc), которая, по его мнению, под видом продвижения кодекса поведения занималась травлей несогласных с её точкой зрения и пыталась манипулировать поведением участников сообщества (Молли является автором открытого письма против Столлмана). За свои едкие высказывания Дэниэл Покок был заблокирован такими проектами, как Debian, Fedora, FSF Europe, Alpine Linux и FOSDEM, но продолжал нападки на своих сайтах. Компания Red Hat попыталась захватить один их его сайтов под видом нарушения торговой марки, но суд встал на сторону Дэниэла.

Источник: opennet.ru

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