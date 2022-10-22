Red Hat реализовал возможность развёртывания рабочих станции на базе RHEL в облаке AWS

Компания Red Hat начала продвижение продукта «рабочая станция как сервис», позволяющая организовать удалённую работу с окружением на базе дистрибутива Red Hat Enterprise Linux for Workstations, выполняемом в облаке AWS (Amazon Web Services). Несколько недель назад компанией Canonical была представлена аналогичная возможность выполнения Ubuntu Desktop в облаке AWS. В качестве областей применения упоминается организация работы сотрудников с любых устройств и выполнение на старых системах ресурсоёмных задач, требующих больших ресурсов GPU и CPU, например, 3D-рендиренга или сложной визуализации данных без покупки нового оборудования.

Для удалённого доступа к рабочему столу в AWS может использоваться обычный web-браузер или стационарные клиентские приложения для Windows, Linux и macOS, использующие протокол NICE DCV. Работа организована через трансляцию содержимого экрана на систему пользователя, все вычисления выполняются на стороне сервера, в том числе предоставляется доступ к GPU NVIDIA GRID или TESLA для операции с 3D-графикой. Поддерживается трансляция вывода с разрешением до 4K, использование до 4 виртуальных мониторов, симуляция сенсорного экрана, передача многоканального звука, проброс доступа к USB-устройствам и смарт-картам, организация работы с локальными файлами.



Источник: opennet.ru