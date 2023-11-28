Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10

Компания Red Hat опубликовала план прекращения поддержки сервера X.org в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux 10. Изначально, X.org Server был объявлен устаревшим и намеченным на удаление в будущей ветке RHEL ещё год назад в примечании к выпуску RHEL 9.1. Возможность запуска X11-приложений в сеансе Wayland, обеспечиваемая при помощи DDX-сервера XWayland, будет сохранена. Первый выпуск ветки RHEL 10, в котором будет прекращена поставка X.org Server, запланирован на первую половину 2025 года.

Переход от системы X Window System, которой в следующем году исполнится 40 лет, к более новому стеку на базе Wayland происходит уже 15 лет, и компания Red Hat с самого начала принимает в нём активное участие. Со временем стало ясно, что протокол X11 и сервер X.org имеют фундаментальные проблемы, которые необходимо решить, и Wayland стал таким решением. Сегодня Wayland признан де-факто инфраструктурой для оконной системы и вывода графики в Linux.

В то время как сообщество реализовывало новые возможности и устраняло недоработки в Wayland, разработка сервера X.org и инфраструктуры X11 сворачивалась. Wayland значительно улучшается, но это приводит к увеличению нагрузки на обслуживание двух стеков: возникает много новой работы для поддержки Wayland, но остаётся и необходимость обслуживания старого стека на базе X.org. В конечном счёте, подобное дробление усилий стало приводить к трудностям и желанию сосредоточиться на решении основных задач.

По мере развития и расширения возможностей Wayland компания Red Hat, совместно с различными поставщиками оборудования, программного обеспечения, клиентами, представителями индустрии визуальных эффектов (VFX) и другими проектами, пыталась понять и разработать необходимые проекты для устранения имеющихся ограничений и расширения стека Wayland. Среди подобных проектов:

Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) и управления цветом;

Развитие Xwayland в качестве основы для обратной совместимости с клиентами X11;

Разработка инфраструктуры для поддержки современных решений для удалённых рабочих столов;

Анализ и разработка поддержки явной (explicit) синхронизации в протоколе Wayland и соответствующих проектах;

Создание библиотеки Libei для обеспечения эмуляции и захвата ввода;

Участие в инициативе Wakefield по обеспечению работы OpenJDK с (X)Wayland.

В начале 2023 года в рамках планирования RHEL 10 инженеры из Red Hat провели исследование, чтобы понять состояние Wayland не только с точки зрения инфраструктуры, но и с точки зрения экосистемы. В результате проведённой оценки был сделан вывод, что, несмотря на то, что ещё есть некоторые недоработки и существуют приложения, требующие определённой адаптации, в целом инфраструктура и экосистема Wayland находятся в хорошей форме и остающиеся недоработки могут быть устранены к выходу RHEL 10.

В связи с этим, решено удалить сервер X.org и другие X-серверы (кроме Xwayland) из RHEL 10 и последующих релизов. C большинством X11-клиентов, которые не будут сразу перенесены на Wayland, должен справиться Xwayland. При необходимости клиенты компании смогут остаться на RHEL 9 на весь его жизненный цикл, пока решаются вопросы перехода на экосистему Wayland. В анонсе отдельно отмечается, что «X.org Server» и «X11» не следует воспринимать как синонимы: X11 — это протокол, который будет продолжать поддерживаться через Xwayland, а X.org Server — это одна из реализаций протокола X11.

Удаление X.org Server позволит, начиная с RHEL 10, сосредоточить усилия исключительно на современном стеке и экосистеме, что даст возможность решить такие проблемы, как поддержка HDR, предоставить повышенную безопасность, возможность работать одновременно с мониторами с разной плотностью пикселей, улучшить горячее подключение видеокарт и дисплеев, улучшить управление жестами и прокрутку и т.д.



Источник: opennet.ru