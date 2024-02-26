Компания РЕД СОФТ выпустила новую версию дистрибутива Linux под названием РЕД ОС 8.

Основные особенности релиза:

Дистрибутив доступен на текущий момент для 64-битных x86-совместимых процессоров.

Дистрибутив включает ядро Linux 6.6.6.

Доступны графические оболочки GNOME 44, KDE (Plasma 5.27), MATE 1.26, Cinnamon 4.8.1.

В отличие от многих дистрибутивов, в репозитории доступны различные версии одного и того же ПО (в частности, доступен как Python 2, так и 3.11; как OpenJDK 8, так и 21).

Запланирован чуть менее, чем пятилетний срок поддержки (до 2028 года включительно).

Дистрибутив основан на пакетах формата RPM. По заявлению разработчиков, РЕД ОС собирается из исходных кодов Open Source проектов и собственных разработок. Сборка пакетов выполняется по собственным спецификациям или спецификациям Open Source проектов. Все используемые спецификации адаптируются для обеспечения совместимости с пакетной базой РЕД ОС. Разработка РЕД ОС ведется в закрытом контуре компании РЕД СОФТ. Исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории РЕД ОС, расположенном на территории РФ.

Исходные коды и src.rpm-пакеты публично не доступны.

Дистрибутив является коммерческим, но доступен для бесплатного использования физическим и юридическим лицам. Юридические лица после завершения «изучения и тестирования» должны приобретать лицензию, также как и пользователи, использующие дистрибутив в коммерческих целях.

Инструкции по обновлению с предыдущей версии 7.3 предоставляются компанией РЕД СОФТ только при наличии купленной техподдержки.

Основные пользователи РЕД ОС ­— государственные структуры Российской Федерации и госкомпании. Компания РЕД СОФТ с 23 февраля 2024 года находится под санкциями США.

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Источник: linux.org.ru