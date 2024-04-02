Регулятор рассекретил новый сюжетный контент в ремейке Silent Hill 2

Вопреки молчанию со стороны разработчиков из польской студии Bloober Team, ремейк культового хоррора Silent Hill 2 всё ближе к релизу. На это указывает классификация проекта североамериканским возрастным агентством ESRB. Источник изображения: Konami

Источник: 3dnews.ru