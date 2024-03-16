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Регулятор США проверит сделки Reddit по предоставлению контента для обучения ИИ

Федеральная торговая комиссия США (FTC) изучит сделки Reddit по лицензированию сторонним компаниям контента платформы для обучения искусственного интеллекта, говорится в документах, которые компания подала в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Reddit, которая оформляет процедуру первичного размещения акций (IPO) заявила, что регулятор уведомил её о намерении запросить информацию и документы по сделкам в области ИИ. Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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