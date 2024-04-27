Регулятор в США проверит декабрьское обновление автопилота Tesla, которое должно было улучшить безопасность

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала новое расследование в отношении автопилота компании Tesla. Его цель — оценить достаточность исправлений безопасности, внесённых Tesla во время отзывной кампании в декабре прошлого года, которая затронула тогда более двух миллионов автомобилей. Источник изображения: Tesla Fans Schweiz / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru