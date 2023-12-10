Регуляторы США и Великобритании заинтересовались вложениями Microsoft в OpenAI

Инвестиции Microsoft в OpenAI, лидера в области ИИ, в размере $13 млрд, привлекли внимание антимонопольных органов, включая Федеральную торговую комиссию (FTC) США и Агентство по контролю за конкуренцией и рынками (CMA) Великобритании. Основной вопрос, который изучают эти государственные органы, — нарушают ли сделанные инвестиции антимонопольные законы. Источник изображения: sergeitokmakov / Pixabay

Источник: 3dnews.ru