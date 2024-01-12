Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2024 года

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2023 года выделяется перемещение языка JavaScript с седьмого на шестое место, языка PHP с 10 на 7 место, Scratch с 20 на 10 место (рост популярности на 0.83%) , Go — c 12 на 11, Fortran — с 27 на 12 (+0.64%), Object Pascal — c 17 на 13, MatLab — с 15 на 14, Kotlin — с 25 на 17 и Cobol — с 31 на 20. Языком года назван C#, который сохранил 5 место, но стал лидером по росту популярности (+1.43%).

За год снизилась позиция в рейтинге языков: Visual Basic — с 6 на 8 место, SQL — с 8 на 9, Ассемблер — с 9 на 15, Swift — c 11 на 16, Ruby — с 16 на 18, Rust — c 18 на 19 (при этом популярность Rust выросла на 0.18%). Рейтинг продолжает возглавлять язык Python, но за год его популярность снизилась на 2.39%. Популярность языка Си снизилась на 4.81%, C++ — на 2.95%, а Java — 4.34%.

Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Языки С/C++ поднялись на 4 место, вытеснив язык С# (год назад произошла обратная ротация). По сравнению с январём прошлого года выросла популярность R (+1), Rust (+1), Ada (+2), Dart (+2), Lua (+2), Perl (+1), Haskell (+1). Снизилась популярность PHP (-1), Go (-1), VBA (-2), PowerShell (-2), Scala (-1), VisualBasic (-2), Cobol (-2).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидером остаётся язык Python. С 5 на 2 место переместился язык Java. Третье место сохранил язык С++, а язык Си сместился со 2 на 4 место. Язык JavaScrit поднялся с 7 на 5 место. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу «{название_языка} programming», анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C.