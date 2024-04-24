Реклама в меню «Пуск» Windows 11 появилась у всех (после обновления ОС)

В начале этого месяца Microsoft начала тестировать функцию демонстрации рекламы продуктов сторонних разработчиков в меню «Пуск» в Windows 11. На этой неделе софтверный гигант начал распространять обновление KB5036980, которое, помимо прочего, активирует функцию показа рекламы в разделе рекомендаций меню «Пуск» в стабильных сборках операционной системы. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru