Рекордная выручка в серверном сегменте не смогла перевесить слабого прогноза AMD на текущий квартал, акции упали в цене

Компания AMD в своём развитии в некоторых моментах начинает повторять путь конкурирующей NVIDIA, поскольку в прошлом году её выручка в серверном сегменте выросла до рекордных величин, и теперь этот сектор рынка является для неё крупнейшим источником доходов. Прогноз AMD на текущий квартал несколько разочаровал инвесторов, акции компании упали в цене на 6,5 % после закрытия торгов до $172,06. Источник изображений: AMD

Источник: 3dnews.ru