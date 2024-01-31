ProHoster > Блог > Новости интернета > Рекордная выручка в серверном сегменте не смогла перевесить слабого прогноза AMD на текущий квартал, акции упали в цене

Рекордная выручка в серверном сегменте не смогла перевесить слабого прогноза AMD на текущий квартал, акции упали в цене

Компания AMD в своём развитии в некоторых моментах начинает повторять путь конкурирующей NVIDIA, поскольку в прошлом году её выручка в серверном сегменте выросла до рекордных величин, и теперь этот сектор рынка является для неё крупнейшим источником доходов. Прогноз AMD на текущий квартал несколько разочаровал инвесторов, акции компании упали в цене на 6,5 % после закрытия торгов до $172,06. Источник изображений: AMD
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий