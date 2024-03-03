Релиз аудиокодека WavPack 5.7.0

Дэвид Брайант опубликовал очередную версию аудиокодека WavPack 5.7.0. Из новшеств можно выделить долгожданную реализацию многопоточного кодирования/декодирования (опционально, с ключом —threads), поддержку импорта ID3v2-тегов и перевод сборки бинарных файлов для ОС Windows на MSVC.
Список основных изменений:
- Добавлена поддержка многопоточного кодирования, декодирования и расчёта данных ReplayGain.
- Добавлена поддержка импорта тегов ID3v2.4.
- Добавлена возможность явного указания битрейта (опционально).
- Добавлена поддержка BW64 на входе.
- Сборки для ОС Windows переведены на MSVC с нативной поддержкой многопоточности.
- Исправлен поиск по очень большим файлам (только для ОС Windows).
- Улучшена поддержка формата AIFF на входе.
- Оптимизирована обработка 32-битных целочисленных файлов (с ключом —optimize-int32).
Источник: linux.org.ru