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Релиз аудиокодека WavPack 5.7.0

Релиз аудиокодека WavPack 5.7.0

Дэвид Брайант опубликовал очередную версию аудиокодека WavPack 5.7.0. Из новшеств можно выделить долгожданную реализацию многопоточного кодирования/декодирования (опционально, с ключом —threads), поддержку импорта ID3v2-тегов и перевод сборки бинарных файлов для ОС Windows на MSVC.

Список основных изменений:

  • Добавлена поддержка многопоточного кодирования, декодирования и расчёта данных ReplayGain.
  • Добавлена поддержка импорта тегов ID3v2.4.
  • Добавлена возможность явного указания битрейта (опционально).
  • Добавлена поддержка BW64 на входе.
  • Сборки для ОС Windows переведены на MSVC с нативной поддержкой многопоточности.
  • Исправлен поиск по очень большим файлам (только для ОС Windows).
  • Улучшена поддержка формата AIFF на входе.
  • Оптимизирована обработка 32-битных целочисленных файлов (с ключом —optimize-int32).

Источник: linux.org.ru

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