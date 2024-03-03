Релиз аудиокодека WavPack 5.7.0

Дэвид Брайант опубликовал очередную версию аудиокодека WavPack 5.7.0. Из новшеств можно выделить долгожданную реализацию многопоточного кодирования/декодирования (опционально, с ключом —threads), поддержку импорта ID3v2-тегов и перевод сборки бинарных файлов для ОС Windows на MSVC.

Список основных изменений:

Добавлена поддержка многопоточного кодирования, декодирования и расчёта данных ReplayGain.

Добавлена поддержка импорта тегов ID3v2.4.

Добавлена возможность явного указания битрейта (опционально).

Добавлена поддержка BW64 на входе.

Сборки для ОС Windows переведены на MSVC с нативной поддержкой многопоточности.

Исправлен поиск по очень большим файлам (только для ОС Windows).

Улучшена поддержка формата AIFF на входе.

Оптимизирована обработка 32-битных целочисленных файлов (с ключом —optimize-int32).

Источник: linux.org.ru