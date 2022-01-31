Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE

После почти трёх лет разработки состоялся релиз браузера Falkon 3.2.0, пришедшего на смену QupZilla после перехода проекта под крыло сообщества KDE и переноса разработки в инфраструктуру KDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Особенности Falkon:

Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;

При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;

Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы;

Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;

Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;

Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленный внутри одного окна;

Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;

Поддержка расширения функциональности через плагины;

Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;

Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;

Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;

Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;

Интерфейс управления Cookie;

Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;

Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);

Использование библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, без привязки к библиотекам KDE и без добавления компонентов KDE в обязательные зависимости (интеграция с KDE реализована через плагин).

Основные новшества:

Добавлена поддержка API Screen Capture для захвата содержимого экрана из web-приложений (перед операцией пользователю выводится запрос подтверждения полномочий).

Добавлена опция для активации встроенного PDF-просмотрщика на базе PDFium.

В интерфейс для управления Cookie добавлена поддержка выделения за раз больше одной Cookie.

Предоставлена возможность отсоединения вкладок через контекстное меню.

В панель закладок добавлено контекстное меню для создания разделов закладок.

Добавлена начальная поддержка загрузки тем оформления и дополнений. Добавлена поддержка удаления тем и плагинов.

В настройках предоставлены ссылки на установку тем оформления и дополнений из каталога KDE store.

Для активных загрузок добавлены кнопки для приостановки и продолжения загрузки.

Во встроенную в браузер систему уведомлений добавлена обработка push-уведомлений от сайтов.

Улучшен режим вертикального размещения вкладок. Добавлена возможность создания дочерней вкладки при клике средней кнопкой мыши на пиктограмме создания новой вкладки.

Источник: opennet.ru