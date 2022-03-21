Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.36.0 и web-браузера Epiphany 42

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.36.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

Предложена новая реализация средств для людей с ограниченными возможностями, переведённая с ATK на DBus-интерфейсы AT-SPI.

Добавлена поддержка метода requestVideoFrameCallback.

Добавлена поддержка медиасеансов.

Параметр hardware-acceleration-policy, определяющий правила применения аппаратного ускорения, установлен в значение «always».

Добавлен API для обработки собственных схем URI.

На платформе Linux включено применение работы в режиме реального времени для потоков, обеспечивающих взаимодействие с пользователями (обработчики событий, прокрутка и т.п.).

На базе WebKitGTK 2.36.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 42 (Epiphany), в котором предложены следующие изменения:

Обновлён встроенный просмотрщик PDF-файлов (PDF.js).

Добавлена поддержка применения тёмной темы оформления.

Постоянно включено применение аппаратного ускорения.

Проведена подготовка к переходу на GTK 4.

Предоставлена возможность открытия URI через десктоп-обработчики.

Добавлена поддержка библиотеки libportal 0.5, которая предоставляет простые асинхронно работающие прослойки для большинства «порталов» Flatpak.

Переработан код для управления поисковыми системами.

Источник: opennet.ru