Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.38.0 и web-браузера Epiphany 43

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.38.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

Предложен новый стиль оформления кнопок управления воспроизведением мультимедийного контента.

Добавлен API для выставления CSP (Content-Security-Policy) для браузерных дополнений.

Предоставлена возможность использования внешних систем инспектирования, предоставляемых в других браузерах (настройка осуществляется при помощи переменной окружения WEBKIT_INSPECTOR_HTTP_SERVER).

По умолчанию включён API MediaSession, позволяющий использовать для удалённого управления воспроизведением интерфейс MPRIS.

Добавлен й просмотрщик PDF-документов на базе PDF.js.

На базе WebKitGTK 2.38.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 43 (Epiphany), в котором добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. API WebExtensions позволяет создавать дополнения при помощи штатных web-технологий и унифицирует разработку дополнений для различных браузеров (WebExtensions применяется в дополнениях для Chrome, Firefox и Safari). API WebExtension пока реализован не полностью, но данной поддержки уже достаточно для запуска некоторых популярных дополнений.

Другие улучшения:

Переработана поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps), реализован D-Bus-провайдер для подобных программ.

Началось проведение рефакторинга для перехода на GTK 4.

Добавлена поддержка URI-схемы «view-source:».

Улучшено оформление режима читателя (reader mode).

В контекстное меню добавлен пункт для создания скриншотов.

В настройки добавлена опция для отключения поисковых рекомендаций в режиме web-приложений.

Источник: opennet.ru