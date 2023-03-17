Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.40.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.
Ключевые изменения:
- Стабилизирована поддержка API GTK4.
- Включена поддержка WebGL2. В реализации WebGL задействована прослойка ANGLE, обеспечивающая трансляцию вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.
- Осуществлён переход на использование в первую очередь EGL вместо GLX.
- Добавлена поддержка синтеза речи, используя Flite.
- Включён API управления буфером обмена, работающий в асинхронном режиме.
- Добавлен API для запроса полномочий для определённых web-возможностей.
- Добавлена API для возврата значений из сообщений пользовательских скриптов в асинхронном режиме.
- Обеспечена обработка сигнала WebKitDownload::decide-destination в асинхронном режиме.
- Добавлен новый API для выполнения JavaScript.
- Предоставлена возможность экспорта вывода webkit://gpu в формате JSON.
- Решены проблемы с выделением большого объёма памяти при загрузке содержимого.
На базе WebKitGTK 2.40.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 44 (Epiphany). Основные изменения:
- Осуществлён переход на использование GTK 4 и libadwaita.
- Информационные панели заменены на всплывающие меню (popover), диалоги и баннеры.
- Меню вкладок заменено на AdwTabButton, а диалог «О программе» заменён на AdwAboutWindow.
- В контекстном меню обеспечен постоянный показ элемента Mute Tab.
- Переработана поддержка дистрибутива elementary OS.
- Добавлена настойка для установки страницы, показываемой при открытии новой вкладки.
- Расширена поддержка API WebExtension browserAction.
- Добавлены настройки для WebExtensions.
- Реализована поддержка дублирования вкладки при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку обновления страницы.
Источник: opennet.ru