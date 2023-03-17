Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.40.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

Стабилизирована поддержка API GTK4.

Включена поддержка WebGL2. В реализации WebGL задействована прослойка ANGLE, обеспечивающая трансляцию вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.

Осуществлён переход на использование в первую очередь EGL вместо GLX.

Добавлена поддержка синтеза речи, используя Flite.

Включён API управления буфером обмена, работающий в асинхронном режиме.

Добавлен API для запроса полномочий для определённых web-возможностей.

Добавлена API для возврата значений из сообщений пользовательских скриптов в асинхронном режиме.

Обеспечена обработка сигнала WebKitDownload::decide-destination в асинхронном режиме.

Добавлен новый API для выполнения JavaScript.

Предоставлена возможность экспорта вывода webkit://gpu в формате JSON.

Решены проблемы с выделением большого объёма памяти при загрузке содержимого.

На базе WebKitGTK 2.40.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 44 (Epiphany). Основные изменения:

Осуществлён переход на использование GTK 4 и libadwaita.

Информационные панели заменены на всплывающие меню (popover), диалоги и баннеры.

Меню вкладок заменено на AdwTabButton, а диалог «О программе» заменён на AdwAboutWindow.

В контекстном меню обеспечен постоянный показ элемента Mute Tab.

Переработана поддержка дистрибутива elementary OS.

Добавлена настойка для установки страницы, показываемой при открытии новой вкладки.

Расширена поддержка API WebExtension browserAction.

Добавлены настройки для WebExtensions.

Реализована поддержка дублирования вкладки при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку обновления страницы.

Источник: opennet.ru