Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.44.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori.
Ключевые изменения:
- Прекращена поддержка движков отрисовки, использующих X11 и WPE. Для отрисовки задействован механизм, использующий разделяемые буферы DMA-BUF.
- При отрисовке улучшена синхронизация с кадровым гасящим импульсом (vblank) для исключения появления разрывов при выводе (tearing).
- Из процесса формирования интерфейса, использующего GTK4, обеспечен доступ к компонентам DOM для людей с ограниченными возможностями (accessibility).
- Для работы клавиатурных комбинаций на сайтах прекращена повторная подстановка событий нажатия клавиш в GTK4.
- Налажено определение геймпадов.
На базе WebKitGTK 2.44.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 46 (Epiphany). Основные изменения:
- Разрешено закрытие прикреплённых вкладок.
- Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (PKCS #11).
- Улучшена навигация при помощи клавиатуры по списку, выпадающему из адресной строки.
- В контекстное меню, показываемое для ссылок, добавлен пункт отправки ссылки на email («Send Link by Email…»).
- При нажатии средней кнопкой мыши на кнопку открытия новой вкладки, обеспечена вставка в адресую строку выделенного текста.
- Запрещено обращение сайтов к некоторым внутренним API Epiphany.
- На системах без безлимитного подключения сокращён интервал обновления фильтров блокировщика рекламы.
- При выделении текста обеспечено скрытие некоторых элементов контекстного меню.
- Прекращена поддержка обращения к серверам Google Safe Browsing.
- В контекстном меню по умолчанию скрыты действия для разработчиков.
- Диалог с настройками переведён на использование виджета AdwSpinRow.
- Отображение меток приведено в соответствие с рекомендациями по стилевому оформлению интерфейса пользователя GNOME HIG (Human Interface Guidelines).
Источник: opennet.ru