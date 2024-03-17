Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.44.0 и web-браузера Epiphany 46

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.44.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori.

Ключевые изменения:

Прекращена поддержка движков отрисовки, использующих X11 и WPE. Для отрисовки задействован механизм, использующий разделяемые буферы DMA-BUF.

При отрисовке улучшена синхронизация с кадровым гасящим импульсом (vblank) для исключения появления разрывов при выводе (tearing).

Из процесса формирования интерфейса, использующего GTK4, обеспечен доступ к компонентам DOM для людей с ограниченными возможностями (accessibility).

Для работы клавиатурных комбинаций на сайтах прекращена повторная подстановка событий нажатия клавиш в GTK4.

Налажено определение геймпадов.

На базе WebKitGTK 2.44.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 46 (Epiphany). Основные изменения: