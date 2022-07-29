Релиз CheatCard, свободной программы лояльности клиентов

Группа разработчиков QuasarApp представила CheatCard — свободную программу лояльности для малого и среднего бизнеса. Идея приложения сводится к созданию карточек постоянных клиентов. Продавец сам определяет правила, по которым его клиенты будут получать бонусы. Взаимодействие с клиентами происходит за счет считывания универсального QR кода клиента устройством продавца. Приложение написано на C++/QML и распространяется бесплатно под лицензией GPLv3.

Изначально CheatCard разрабатывался как коммерческий проект, однако в январе 2022 года было принято решение перевести приложение в разряд свободного ПО и опубликовать исходный код на GitHub. Монетизация приложения происходит за счёт платной подписки на Patreon для тех, кто хочет получить дополнительную поддержку в развёртывании приложения и реализации специфичных функций для отдельного бизнеса.

CheatCard проектировался как максимально простое решение для учета постоянных клиентов. Для его развертывания достаточно иметь при себе устройство на базе Android или iOS. На данный момент приложение доступно в GooglePlay и AppStore.



Источник: opennet.ru