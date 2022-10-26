Релиз Chrome 107

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 107. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 108 запланирован на 29 ноября.

Основные изменения в Chrome 107:

Добавлена поддержка механизма ECH (Encrypted Client Hello), который продолжает развитие ESNI (Encrypted Server Name Indication) и используется для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key). ECH также использует DNS-запись HTTPSSVC вместо записи с типом TXT для передачи информации об открытом ключе и применяет для получения и шифрования ключа аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). Для управления включением ECH предложена настройка «chrome://flags#encrypted-client-hello».

Включена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате H.265 (HEVC).

Активирована пятая стадия урезания информации в HTTP-заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform, реализуемая с целью сокращения информации, которая может использоваться для пассивной идентификации пользователя. В Chrome 107 в строке User-Agent сокращена информация о платформе и процессоре для пользователей настольных систем, а также заморожено содержимое JavaScript-параметра navigator.platform. Изменение заметно только в версиях для платформы Windows, для которой конкретная версия платформы заменена на «Windows NT 10.0». В Linux содержимое платформы в User-Agent не изменилось. Ранее составляющие версию браузера цифры MINOR.BUILD.PATCH были заменены на 0.0.0. В дальнейшем в заголовке планируется оставить только сведения о названии браузера, значительной версии браузера, платформе и типе устройства (мобильный телефон, ПК, планшет). Для получения дополнительных данных, таких как точная версия и расширенные данные о платформе, необходимо использовать API User Agent Client Hints. Для сайтов, которым новой информации недостаточно и которые ещё не готовы перейти на User Agent Client Hints, до мая 2023 года предоставлена возможность возвращения полного User-Agent.

В версии для Android прекращена поддержка платформы Android 6.0, для работы браузера теперь требуется как минимум версия Android 7.0.

Изменено оформление интерфейса для отслеживания состояния загрузок. Вместо нижней строки с данными о ходе загрузки в панель с адресной строкой добавлен новый индикатор, при клике на который показывается прогресс загрузки файлов и история со списком уже загруженных файлов. В отличие от нижней панели, кнопка постоянно показывается на панели и позволяет быстро обратиться к истории загрузок. Новый интерфейс пока предложен по умолчанию только части пользователей и будет распространён на всех в случае отсутствия проблем.

Для пользователей настольных систем предоставлена возможность импорта паролей, сохранённых в файле в формате CSV. Ранее пароли из файла в браузер можно было перенести только через сервис passwords.google.com, а теперь это можно сделать и через встроенный в браузер менеджер паролей (Google Password Manager).

После создания пользователем нового профиля обеспечен вывод приглашения, предлагающего включить синхронизацию и перейти к настройкам, через которые можно изменить имя профиля и выбрать цветовую тему.

В версии для платформы Android предложен новый интерфейс для выбора мультимедийных файлов для загрузки фотографий и видео (вместо собственной реализации задействован штатный интерфейс Android Media Picker).

Обеспечен автоматический отзыв разрешения на вывод уведомлений для сайтов, уличённых в отправке мешающих пользователю уведомлений и сообщений. Более того, для подобных сайтов приостановлен вывод запросов на получение полномочий для отправки уведомлений.

В API Screen Capture добавлены новые свойства, связанные с совместным доступом к экрану — selfBrowserSurface (позволяет исключить текущую вкладку при вызове getDisplayMedia()), surfaceSwitching (позволяет скрыть кнопку для переключения вкладок) и displaySurface (даёт возможность ограничить предоставление совместного доступа вкладкой, окном или экраном).

В API Performance добавлено свойство renderBlockingStatus для определения ресурсов, из-за которых отрисовка страницы приостановлена до завершения их загрузки.

В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта. Декларативный API PendingBeacon, позволяющий управлять отправкой на сервер данных, не требующих ответа (beacon). Новый API позволяет делегировать отправку подобных данных браузеру, без необходимости вызова операций отправки в определённое время, например, для организации передачи телеметрии после закрытия пользователем страницы. В HTTP-заголовок Permissions-Policy (Feature Policy), применяемый для делегирования полномочий и включения расширенных возможностей, добавлена поддержка значения «unload», при помощи которого можно отключить обработчики события «unload» на странице.

В тег <form> добавлена поддержка атрибута «rel», который позволяет применять к навигации через web-формы параметр «rel=noreferrer» для отключения передачи заголовка Referer или «rel=noopener» для отключения выставления свойства Window.opener и запрета доступа к контексту из которого был выполнен переход.

В CSS Grid добавлена поддержка интерполяции свойств grid-template-columns и grid-template-rows для организации плавного перехода между разными состояниями сетки.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена возможность настройки горячих клавиш. Улучшено инспектирование памяти объектов приложений C/C++, преобразованных в формат WebAssembly.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 14 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 57 тысяч долларов США (по одной премии в $20000, $17000 и $7000, две премии $3000, три премии $2000 и одна премия $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.



Источник: opennet.ru