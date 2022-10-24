Релиз CQtDeployer 1.6, утилиты для развертывания приложений

Группа разработчиков QuasarApp опубликовала релиз CQtDeployer v1.6, утилиты для быстрого развёртывания C, C++, Qt и QML приложений. CQtDeployer поддерживает создание deb-пакетов, zip-архивов и qifw-пакетов. Утилита является кросс-платформенной и кросс-архитектурной, что позволяет развертывать arm- и x86-сборки приложений под Linux или Windows. Сборки CQtDeployer распространяются в пакетах deb, zip, qifw и snap. Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Основные изменения:

Переход на систему сборки Cmake (ранее применялся qmake).

Переход на Qt6. Добавлена поддержка Qt 6.4

Улучшен парсер QML.

Добавлена поддержка статической сборки CQtDeployer для облегчения установки на arm-платформах.

Решены проблемы в snap-версии, не позволявшие полноценно развёртывать приложения с Qt, установленным через пакетный менеджер apt.

Налажено развертывание qifw-пакетов в Windows.

Новые опции сборки CQT_DEPLOYER_TESTS — отключает или включает тесты проекта CQtDeployer. По умолчанию включён. CQT_DEPLOYER_TOOL — отключает или включает консольную утилиту CQtDeployer. По умолчанию включён.



Источник: opennet.ru