Релиз CrossOver 21.2 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 21.2, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 21.2 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.0.

Перенесены исправления из обновлений Wine 6.0.1 и 6.0.2.

Перенесено около 300 улучшений для библиотеки WineD3D.

Обеспечена работа звука в игре «Halo: Master Chief Collection».

Устранены проблемы с отрисовкой в Office 365, проявляющиеся в Linux и Chrome OS.

Решена проблема с очень долгим временем соединения после обновления Steam.

В macOS решены проблемы с мышью в играх на базе движка Unity. Улучшена работа на системах с процессором Apple M1.

Устранены проблемы с зависимостями для libldap, проявляющиеся в новых дистрибутивах Linux, таких как Ubuntu 21.10.

Источник: opennet.ru