Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

Полностью переделано оформление интерфейса пользователя.

Для платформы Linux реализована начальная поддержка DirectX 12.

Кодовая база обновлена до версии Wine 7.7.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.

Пакета vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.

Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.

Повышена производительность игр в macOS.

Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.1.10.

Источник: opennet.ru