Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице.
В новой версии:
- Полностью переделано оформление интерфейса пользователя.
- Для платформы Linux реализована начальная поддержка DirectX 12.
- Кодовая база обновлена до версии Wine 7.7.
- Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.
- Пакета vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.
- Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.
- Повышена производительность игр в macOS.
- Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.1.10.
Источник: opennet.ru