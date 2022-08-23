ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

Релиз CrossOver 22 для Linux, Chrome OS и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 22, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 22 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Полностью переделано оформление интерфейса пользователя.
  • Для платформы Linux реализована начальная поддержка DirectX 12.
  • Кодовая база обновлена до версии Wine 7.7.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 7.2.
  • Пакета vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.4.
  • Решены проблемы при работе Office 2016/365 в Linux и Chrome OS.
  • Повышена производительность игр в macOS.
  • Пакет MoltenVK с реализацией API Vulkan поверх фреймворка Metal обновлён до версии 1.1.10.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий