Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие KDE 3.5

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.12, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди добавленных улучшений: