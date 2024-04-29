Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие KDE 3.5

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

Среди изменений:

Добавлен новый стиль оформления виджетов и декорирования окон tde-style-polyester, балансирующий между визуальной привлекательностью и простотой.

Добавлен новый стиль декорирования окон twin-style-fahrenheit, предлагающий оформление, напоминающее KDE 3.2.

Предложено шесть новых цветовых схем.

Добавлено пять новых стилей для приложений, использующих GTK.

Добавлена настройка, позволяющая выбрать стиль диалога завершения работы (стандартный или похожий на Ubuntu).

В ksnapshot в режиме создания скриншота области экрана появилась возможность определения задержки. В протокол управления DCOP (Desktop COmmunication Protocol) добавлен вызов setPixmap для удалённой настройки пиксельной карты.

В оконном менеджере twin предоставлена поддержка управления мозаичной компоновкой окон при помощи протокола DCOP.

В эмуляторе терминала konsole добавлена поддержка сброса цвета вкладки в значение по умолчанию.

В микшере звука kmix предложены новые пиктограммы для системного лотка, отражающие выставленный уровень громкости.

Улучшены графический интерфейс и логика работы программы записи потокового вещания kstreamripper.

В kxkb реализовано уведомление об изменении раскладки клавиатуры и задействованы доступные переводы, предоставленные через xkeyboard-config.

В почтовый клиент kmail добавлена поддержка открытия во внешнем браузере тела письма в формате HTML.

В обработчике sftp переработаны методы аутентификации. В zeroconf ioslave добавлена поддержка серверов SFTP.

Во фреймворке TQt3 добавлена поддержка кнопок перемещения по истории (HistoryBack и HistoryForward). Устранены утечки памяти.

В просмотрщике изображений gwenview добавлена опция, позволяющая не загружать метаданные.

Добавлена поддержка Python 3.12, libpoppler 24.02, taglib 2 и libxml2 2.12.0.

Решены проблемы с изменением размера окон приложений, использующих виртуальный терминал, таких как эмуляторы терминалов из xfce и mate, а также текстовый редактор gvim.

Источник: opennet.ru