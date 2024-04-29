Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие KDE 3.5

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.2, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.
Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.
Среди изменений:
- Добавлен новый стиль оформления виджетов и декорирования окон tde-style-polyester, балансирующий между визуальной привлекательностью и простотой.
- Добавлен новый стиль декорирования окон twin-style-fahrenheit, предлагающий оформление, напоминающее KDE 3.2.
- Предложено шесть новых цветовых схем.
- Добавлено пять новых стилей для приложений, использующих GTK.
- Добавлена настройка, позволяющая выбрать стиль диалога завершения работы (стандартный или похожий на Ubuntu).
- В ksnapshot в режиме создания скриншота области экрана появилась возможность определения задержки. В протокол управления DCOP (Desktop COmmunication Protocol) добавлен вызов setPixmap для удалённой настройки пиксельной карты.
- В оконном менеджере twin предоставлена поддержка управления мозаичной компоновкой окон при помощи протокола DCOP.
- В эмуляторе терминала konsole добавлена поддержка сброса цвета вкладки в значение по умолчанию.
- В микшере звука kmix предложены новые пиктограммы для системного лотка, отражающие выставленный уровень громкости.
- Улучшены графический интерфейс и логика работы программы записи потокового вещания kstreamripper.
- В kxkb реализовано уведомление об изменении раскладки клавиатуры и задействованы доступные переводы, предоставленные через xkeyboard-config.
- В почтовый клиент kmail добавлена поддержка открытия во внешнем браузере тела письма в формате HTML.
- В обработчике sftp переработаны методы аутентификации. В zeroconf ioslave добавлена поддержка серверов SFTP.
- Во фреймворке TQt3 добавлена поддержка кнопок перемещения по истории (HistoryBack и HistoryForward). Устранены утечки памяти.
- В просмотрщике изображений gwenview добавлена опция, позволяющая не загружать метаданные.
- Добавлена поддержка Python 3.12, libpoppler 24.02, taglib 2 и libxml2 2.12.0.
- Решены проблемы с изменением размера окон приложений, использующих виртуальный терминал, таких как эмуляторы терминалов из xfce и mate, а также текстовый редактор gvim.
Источник: opennet.ru