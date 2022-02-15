Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.6.0

Опубликован релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.6.0. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 430 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

По умолчания при установке теперь применяется файловая система ZFS.

Добавлен новый виджет для оценки свободного места на диске, который пришёл на смену списку с параметрами дисков в виджете System Information.

Проведена работа по повышению стабильности и производительности IPsec. Изменено наименование сетевых интерфейсов IPsec VTI (имеющиеся настройки будут обновлены автоматически). Расширены и оптимизированы виджеты для отображения состояния IPsec.

В AutoConfigBackup решены проблемы с задержкой открытия страницы во время выполнения резервного копирования.

Для хэширования паролей по умолчанию задействован алгоритм SHA-512 вместо bcrypt.

Улучшена страница отсоединения от беспроводной сети в Captive Portal.

Для работы RAM-дисков задействована ФС tmpfs.

Источник: opennet.ru