Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1

Опубликован релиз компактного дистрибутива для создания межсетевых экранов и сетевых шлюзов pfSense 2.7.1. Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD с задействованием наработок проекта m0n0wall и активным использованием pf и ALTQ. Для загрузки подготовлен iso-образ для архитектуры amd64, размером 570 МБ.

Управление дистрибутивом производится через web-интерфейс. Для организации выхода пользователей в проводной и беспроводной сети может быть использован Captive Portal, NAT, VPN (IPsec, OpenVPN) и PPPoE. Поддерживается широкий спектр возможностей по ограничению пропускной способности, лимитирования числа одновременных соединений, фильтрации трафика и создания отказоустойчивых конфигураций на базе CARP. Статистика работы отображается в виде графиков или в табличном виде. Поддерживается авторизация по локальной базе пользователей, а также через RADIUS и LDAP.

Ключевые изменения:

Компоненты базовой системы обновлены до FreeBSD 14-CURRENT. Обновлены версии PHP 8.2.11 и OpenSSL 3.0.12.

В состав включён DHCP-сервер Kea, который можно использовать вместо ISC DHCPD.

В пакетном фильтре PF улучшена работа с протоколом SCTP, добавлена возможность фильтрации пакетов SCTP по номеру порта.

Настройки маршрутизации IPv6 перенесены в раздел «Services > Router Advertisement».

Часть базовой системы вынесена из монолитного пакета «base» в отдельные пакеты. Например, код из репозитория pfSense теперь поставляется в пакете «pfSense», а не в общем архиве.

Для работы с накопителями NVMe задействован новый драйвер nda. Для возвращения старого драйвера в загрузчике можно использовать настройку «hw.nvme.use_nvd=1».

Дополнительно можно отметить прекращение поставки компанией NetGate бесплатной сборки «pfSense Home+Lab», представлявшей собой вариант pfSense Community Edition с некоторыми расширенными возможностями, перенесёнными из коммерческой версии pfSense Plus. В качестве причины прекращения поставки pfSense Home+Lab называется злоупотребление некоторых поставщиков, которые стали предустанавливать данную редакцию на продаваемое оборудование, игнорируя условия лицензирования.



Источник: opennet.ru