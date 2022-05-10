Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 36. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 36: