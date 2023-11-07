Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 39. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 39:

Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4.

В командном интерпретаторе Bash по умолчанию включено цветное оформление командной строки.

Обновлены версии пакетов, среди которых RPM 4.19, gcc 13.2, LLVM/Clang 17, binutils 2.40, glibc 2.38, Python 3.12, Perl 5.38, Golang 1.21, Boost 1.81, Vagrant 2.3, Haskell GHC 9.4, LibreOffice 7.6.

Добавлены мета-пакеты default-fonts* для упрощения обновления и установки шрифтов, предлагаемых по умолчанию.

В NetworkManager обеспечен автоматический перевод существующих профилей соединений, хранимых в формате ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*), в формат на основе файла keyfile.

Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.

Значение sysctl vm.max_map_count по умолчанию увеличено с 65530 до 1048576 для улучшения совместимости c Windows-играми, запускаемыми через wine или steam.

В утилите createrepo_c по умолчанию задействован алгоритм Zstd для сжатия метаданных репозитория и прекращена генерация метаданных в БД SQLite.

Добавлена официальная сборка Fedora Onyx с атомарно обновляемым вариантом Fedora Linux, оснащённым пользовательским окружением Budgie. Новая сборка дополняет классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминает редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

Редакции Sericea и Sway Spin прекратили поставку пакетов xorg-x11.

В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант Fedora с KDE) по умолчанию включено автоматическое обновление системы.

Для сборки редакций Fedora Silverblue и Fedora Kinoite задействован более безопасный унифицированный (unified core) режим rpm-ostree.

Началось формирование образов с пользовательским окружением LXQt для архитектуры Aarch64.

В Fedora Cloud реализована возможность автоматической перезагрузки после установки обновлений пакетов, требующих перезагрузки системы. Возможность организована через создание файла /var/run/reboot-required после выполнения операции «dnf update» и его проверки в cloud-init.

Пользователям, управляемым через Active Directory, FreeIPA или LDAP, предоставлена возможность использования технологии Passkeys, позволяющей проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица, используя FIDO2-совместимое устройство, поддерживаемое в библиотеке libfido2.

Минимальный размер раздела ESP (EFI System Partition), используемого при установке Fedora, увеличен с 200 до 500 МБ из-за нехватки места под обновления прошивок. Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.

Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.

Объявлены устаревшими пакеты с системой проверки правописания aspell, вместо которых рекомендуется использовать hunspell или enchant2. В качестве причины называется отсутствие обновлений в проекте aspell в течение последних 4 лет.

Удалён пакет pam_console, который не применялся по умолчанию, имел проблемы с безопасностью и мог быть заменён на функциональность из systemd.

Прекращена поставка пакета с man-pages-ru, так как переводы man-руководств на русский язык также входят в состав пакета man-pages-l10n.

Из базовой установки удалён пакет fedora-repos-modular и отключён модульный репозиторий. Изменение позволило ускорить работу пакетного менеджера DNF за счёт сокращения числа проверок и загрузок метаданных.

Изменён способ сборки Flatpak-пакетов в дистрибутиве. Вместо использования модулей при пересборке пакетов с параметром «prefix=/app», задействована отдельная сборочная цель.

Прекращена сборка и поставка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а поддержка осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. В качестве причины прекращение поддержки модулей отмечается потеря интереса к разработке модулей и проблемы с сопровождением существующих модулей (последняя активность в pagure.io/modularity наблюдалась более 3 лет назад).

Проведены подготовительные работы, связанные со второй стадией перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. Основные цели для реализации на второй и третьей стадиях: интеграция в инсталлятор поддержки systemd-boot, уход от привязки к использованию командной строки ядра для настройки, прекращение хранения конфиденциальных данных в initrd, изменение обработки необязательных модулей dracut.

Переход на пакетный менеджер DNF5 и новый инсталлятор на основе web-интерфейса отложены до выпуска Fedora 40. Также отменено ранее намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики планируют прекратить в Fedora 40 поддержку сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.

Дополнительно можно отметить введение в строй для Fedora 39 «free» и «nonfree» репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.



Источник: opennet.ru