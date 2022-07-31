Релиз дистрибутива Linux Mint 21

Оконный менеджер Muffin переведён на свежую кодовую базу оконного менеджера Metacity 3.36, развиваемого проектом GNOME. Изначально 11 лет назад Muffin был ответвлён от Mutter 3.2 и с тех пор развивался параллельно. Так как кодовые базы Muffin и Mutter за это время достаточно сильно разошлись и переносить изменения и исправления становится всё труднее, решено перевести Muffin на более актуальную кодовую базу Metacity, приблизив его состояние к upstream. Переход потребовал значительной внутренней переработки, многие возможности пришлось перенести в Cinnamon, а часть отбросить. Специфичные для Metacity изменение перенесены в конфигуратор экрана из gome-control-center, а операции настойки, ранее обрабатываемые в csd-xrandr, перенесены в Muffin.

Все операции отрисовки окон теперь осуществляются с использованием GTK-темы, а использование темы оформления Metacity прекращено (ранее в зависимости от того используется в приложении область адресной строки или нет применялись разные движки). Для всех окон также задействованы средства сглаживания, предоставляемые GTK (все окна теперь имеют скруглённые углы). Улучшена анимация окон. Возможность тонкой настройки анимации убрана, но по умолчанию анимация теперь выглядит более качественно и можно регулировать общую скорость анимации.

С версии 1.66.2 до 1.70 обновлён используемый проектом интерпретатор JavaScript (GJS). Упрощена привязка действий при подведении курсора к углам экрана (hotcorner). Улучшена поддержка нецелых значений при масштабировании. В фоновом процессе управления настройками улучшена поддержка протокола MPRIS.

В основном меню добавлена возможность показа дополнительных действий в запущенных приложениях (например, открытие режима инкогнито в браузере или написание нового сообщения в почтовом клиенте).