После года разработки представлен релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.3. Проект развивается силами сообщества после того, как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации «OpenMandriva Association». Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.5 ГБ (x86_64), сборка «znver1», оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC, а также образы для использования на ARM-устройствах PinebookPro, Raspberry Pi 4B/3B+, Rock Pi 4A/4B/4C, Synquacer, Cubox Pulse и различных серверных платах на базе архитектуры Arch64.

Основные изменения:

Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 13. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен вариант пакета с ядром Linux, собранный в Clang.

Обновлены системные пакеты, в том числе ядро Linux 5.16, инсталлятор Calamares 3.2.39, systemd 249, binutils 2.37, gcc 11.2, glibc 2.34, Java 17, PHP 8.1.2.

Обновлены компоненты рабочего стола и графического стека: KDE Plasma 5.23.5, KDE Frameworks 5.90.0, KDE Gear 21.12.2, Qt 5.15.3, Xorg 21.1.3, Wayland 1.20.0, FFmpeg 5.0, Mesa 21.3.5, AMDVLK 2022.Q1.2. Улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland, добавлена поддержка аппаратного ускорения кодирования видео (VA-API) в окружениях на базе Wayland.

В репозитории обновлены пакеты с пользовательскими окружениями LXQt 1.0.0, Xfce 4.16, GNOME 41, MATE 1.26, Lumina 1.6.2, IceWM 2.9.5, i3-wm 4.20, CuteFish 0.7 и Maui-shell.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 7.3.0, Falkon 3.2, Firefox 96, Chromium 97 (beta 98, dev 99), Krita 5.0.2, GIMP 2.10.30, Audacity 3.1.3, Blender 3.0.1, Steam 1.0.0.72, Calligra Suite 3.2.1, Digikam 7.5, SMPlayer 21.10.0, VLC 3.0.16, Virtualbox 6.1.32, OBS Studio 27.1.3.

Обновлён конфигуратор Desktop Presets (om-feeling-like), предлагающий набор преднастроек, позволяющих придать рабочему столу KDE Plasma внешний вид других окружений (например, сделать похожим на интерфейс Ubuntu, Windows 7, Windows 10, macOS и т.п.).

Обновлено приложение OM Welcome, предназначенное для первичной настройки и ознакомления пользователя с системой, в котором появилась возможность быстрой установки типовых дополнительных программ, не входящих в базовую поставку.

Улучшена работа приложения Software Repository Selector (om-repo-picker), предназначенного для подключения дополнительных репозиториев пакетов.

По умолчанию для обработки звука задействован мультимедийный сервер PipeWire, который заменил собой PulseAudio (можно вернуть из репозитория).

Доведён до полной готовности порт для 64-разрядных процессоров ARM (aarch64), который протестирован на устройствах PinebookPro, Raspberry Pi 4B/3B+, Rock Pi 4A/4B/4C, Synquacer и Cubox Pulse, а также на серверных платах, поддерживающих UEFI.

Подготовлена экспериментальная сборка OpenMandriva для смартфона PinePhone.

Продолжается работа над портом для архитектуры RISC-V, который не вошёл в состав релиза 4.3.

Источник: opennet.ru