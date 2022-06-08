После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4. Выпуск сформирован на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 набора бинарных пакетов c некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упрощает переход между дистрибутивами, экономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволяет отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (173 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce (~900 МБ).
Основные новшества:
- Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.24, GNOME 41, Enlightenment 0.25.3, MATE 1.26, LxQt 1.0, Sway 1.6.1, Deepin 20.3, Cinnamon 4.6.7. Версия Xfce не изменилась (4.16).
- Добавлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA.
- Добавлен мультимедийный сервер Pipewire, который пока используется только для обеспечения совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland (для звука продолжает применяться PulseAudio).
- Обновлены PulseAudio 15, Mesa 21.2.4, Wayland 1.20, LibreOffice 7.2.5, Scribus 1.5.8, VLC 3.0.17, mpv 0.34, KDE Gear 21.12.2, GTK 4.6, Qt 6.2/5.15.2.
- Обновлены системные компоненты и пакеты для разработчиков: ядро Linux 5.14 systemd 249, LLVM 13, AppArmor 3.0.4, MariaDB 10.6, PostgreSQL 14, Apparmor 3.0, Samba 4.15, CUPS 2.2.7, OpenSSL 3.0.1, BlueZ 5.62, PHP 8.1/7.4.25, OpenJDK 17, Python 3.10/3.6.15, Perl 5.26.1, Ruby 2.5, Rust 1.59, QEMU 6.2, Xen 4.16, Podman 3.4.4, CRI-O 1.22.0, containerd 1.4.12, TensorFlow 2.6.2, DNF 4.10.0.
- Удалены пакеты с Python 2. Оставлен только пакет python3.
- Упрощена установка кодека H.264 (openh264) и плагинов gstreamer, при возникновении у пользователя необходимости в них.
- Представлена новая специализированная сборка «Leap Micro 5.2», основанная на наработках проекта MicroOS. Leap Micro представляет собой урезанный вариант дистрибутива, формируемый на базе репозитория Tumbleweed, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений, поддерживающий настройку через cloud-init, поставляемый с доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs и интегрированной поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Основным назначением Leap Micro является использование в децентрализованных окружениях, для создания микросервисов и в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции.
- В качестве основного LDAP-сервера задействован 389 Directory Server. Поддержка сервера OpenLDAP прекращена.
Источник: opennet.ru