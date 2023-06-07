После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.5. Выпуск сформирован на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 5 набора бинарных пакетов c некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упрощает переход между дистрибутивами, экономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволяет отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (200 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce (~900 МБ).

Обновления для ветки openSUSE Leap 15.5 будут выпускаться до конца 2024 года. Изначально ожидалось, что версия 15.5 будет последней в серии 15.x, но разработчики приняли решение в следующем году сформировать ещё выпуск 15.6 перед запланированным переходом на использование платформы ALP (Adaptable Linux Platform) в качестве основы openSUSE и SUSE Linux. Ключевым отличием ALP является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную «host OS» для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Формирование в следующем году ещё одного функционального выпуска в ветке openSUSE Leap 15 даст разработчикам дополнительное время на доведение до желаемого вида платформы ALP.

Основные новшества:

Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.27.4 (ранее поставлялся выпуск 5.24.4), Xfce 4.18 (ранее 4.16), Deepin 20.3 и LxQt 1.2. Обновлён графический стек, Qt 6.4/5.15.8, Wayland 1.21 и Mesa 22.3.5 (ранее поставлялся Mesa 21.2.4). Браузерные движки webkit2gtk3 и webkit2gtk4 обновлены до версии 2.38.5. Версия GNOME не изменилась, как и в прошлом выпуске предлагается GNOME 41. Не изменились также версии Sway 1.6.1, Enlightenment 0.25.3, MATE 1.26 и Cinnamon 4.6.7.

Упрощён процесс установки кодека H.264 и по умолчанию включён репозиторий, в котором организована загрузка бинарной сборки кодека с сайта компании Cisco. Сборка кодека H.264 формируется разработчиками openSUSE, заверяется официальной цифровой подписью openSUSE и передаётся для распространения компании Cisco, т.е. формирование всей начинки пакета остаются в зоне ответственности openSUSE и компания Cisco не может внести изменения или подменить пакет. Загрузка осуществляется с сайта Cisco так как право на использование запатентованных технологий сжатия видео передаётся только для сборок, которые распространяются компанией Cisco, что не позволяет разместить пакеты с OpenH264 в репозитории openSUSE.

Добавлена возможность быстрой миграции на новую версию с прошлых выпусков и предоставлен новый инструментарий для миграции с openSUSE на SUSE Linux.

Обновлены пользовательские приложения Vim 9, KDE Gear 22.12.3 (ранее поставлялся 21.12.2.1), LibreOffice 7.3.3, VLC 3.0.18, Firefox 102.11.0, Thunderbird 102.11.0, Wine 8.0.

Обновлены пакеты pipewire 0.3.49, AppArmor 3.0.4, mdadm 4.2, Flatpaks 1.14.4, fwupd 1.8.6, Ugrep 3.11.0, NetworkManager 1.38.6, podman 4.4.4, CRI-O 1.22.0, containerd 1.6.19, Grafana 8.5.22, ONNX (Open Neural Network Exchange) 1.6, Prometheus 2.2.3, dpdk 19.11.10, Pagure 5.13.3, systemd 249.12, BlueZ 5.62, samba 4.15.8, QEMU 7.1, Xen 4.17, MariaDB 10.6, PostgreSQL 15, Rust 1.69.

В состав включены пакеты для организации работы клиента и узла анонимной сети Tor (0.4.7.13).

Версия ядра Linux не изменилась (5.14.21), но в пакет с ядром бэкпортированы исправления из более новых веток ядра.

Предоставлен новый Python-стек, основанный на ветке Python 3.11. Пакеты с новой версией Python можно установить параллельно с системным Python, основанным на ветке Python 3.6.

Добавлена утилита netavark 1.5 для настройки сетевой подсистемы контейнеров.

Реализована возможность загрузки с NVMe-oF (NVM Express over Fabrics) поверх TCP, что может использоваться для создания бездисковых клиентов в SAN-окружениях на базе технологии NVMe-oF.

Источник: opennet.ru