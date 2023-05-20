ProHoster > Блог > Новости интернета > Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8

Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8

Следом за выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.2 опубликовано обновление прошлой ветки Red Hat Enterprise Linux 8.8, которая сопровождается параллельно с веткой RHEL 9.x и будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Установочные сборки подготовлены для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64, но доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal (также можно использовать iso-образы CentOS Stream 9 и бесплатные сборки RHEL для разработчиков). Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS.

Подготовка новых выпусков осуществляется в соответствии с циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время. До 2024 года ветка 8.x будет находиться на стадии полной поддержки, подразумевающей включение функциональных улучшений, после чего перейдёт на стадию сопровождения, на которой приоритеты сместятся в сторону исправления ошибок и безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем.

Ключевые изменения:

  • Обновлены серверные и системные пакеты: nginx 1.22, Libreswan 4.9, OpenSCAP 1.3.7, Grafana 7.5.15, powertop rebased 2.15, tuned 2.20.0, NetworkManager 1.40.16, mod_security 2.9.6, samba 4.17.5.
  • В состав включены новые версии компиляторов и инструментов для разработчиков: GCC Toolset 12, LLVM Toolset 15.0.7, Rust Toolset 1.66, Go Toolset 1.19.4, Python 3.11, Node.js 18.14, PostgreSQL 15, Git 2.39.1, Valgrind 3.19, SystemTap 4.8, Apache Tomcat 9.
  • Настройки FIPS-режима изменены для соответствия требованиям стандарта FIPS 140-3. Отключены 3DES, ECDH и FFDH, минимальный размер ключей HMAC ограничен 112 битами, а ключей RSA — 2048 битами, в генераторе псевдослучайных чисел DRBG отключены хэши SHA-224, SHA-384, SHA512-224, SHA512-256, SHA3-224 и SHA3-384.
  • Политики SELinux обновлены для обеспечения работы systemd-socket-proxyd.
  • В пакетном менеджере yum реализована команда offline-upgrade для применения обновлений к системе в offline-режиме. Суть offline-обновления в том, что вначале новые пакеты загружаются командной «yum offline-upgrade download», после чего выполняется команда «yum offline-upgrade reboot» для перезагрузки системы в минимальное окружение и установки в нём имеющихся обновлений, не мешая рабочим процессам. После завершения установки обновлений система перезагружается в обычное рабочее окружение. При загрузке пакетов для offline-обновления можно применять фильтры, например, «—advisory», «—security», «—bugfix».
  • Добавлен новый пакет synce4l для использования технологии синхронизации частоты SyncE (Synchronous Ethernet), поддерживаемой в некоторых сетевых картах и сетевых коммутаторах, и позволяющей повысить эффективность обмена данными в приложениях RAN (Radio Access Network) за счёт более точной синхронизации времени.
  • Во фреймворк fapolicyd (File Access Policy Daemon), позволяющий определить какие программы можно запускать определённому пользователю, а какие нет, добавлен новый файл конфигурации /etc/fapolicyd/rpm-filter.conf для настройки списка файлов с БД для пакетного менеджера RPM, которые обрабатывает fapolicyd. Например, новый файл конфигурации может использоваться для исключения из политик доступа отдельных приложений, установленных через пакетный менеджер RPM.
  • В ядре при сбросе в лог информации о выявленном SYN flood-е обеспечено указание сведений о принявшем соединение IP-адресе, чтобы упростить определения цели флуда на системах с обработчиками, привязанными к разным IP-адресам.
  • Добавлена системная роль для инструментария podman, позволяющая управлять настройками Podman, контейнерами и сервисами systemd, запускающими контейнеры Podman. В Podman добавлена поддержка генерации событий аудита, подключения обработчиков перед запуском (/usr/libexec/podman/pre-exec-hooks и /etc/containers/pre-exec-hooks) и использования формата Sigstore для хранения цифровых подписей вместе с образами контейнеров.
  • Обновлён инструментарий для управления изолированными контейнерами container-tools, включающий такие пакеты, как Podman, Buildah, Skopeo, crun и runc.
  • Добавлена утилита toolbox, позволяющий запустить дополнительное изолированное окружение, которое может быть обустроено произвольным образом при помощи обычного пакетного менеджера DNF. Разработчику достаточно выполнить команду «toolbox create», после чего в любой момент можно войти в сформированное окружение командой «toolbox enter» и установить любые пакеты при помощи утилиты yum.
  • Добавлена поддержка формирования образов в формате vhd, применяемом в Microsoft Azure, для архитектуры ARM64.
  • В SSSD (System Security Services Daemon) добавлена поддержка приведения имён домашних каталогов к нижнему регистру символов (через использование подстановки «%h» в атрибуте override_homedir, указываемом в /etc/sssd/sssd.conf). Кроме того, пользователям разрешена смена пароля, хранимого в LDAP (включается через выставление значения shadow для атрибута ldap_pwd_policy в /etc/sssd/sssd.conf).
  • В glibc реализован новый алгоритм сортировки при динамическом связывании DSO, использующий метод поиска в глубину (DFS) для решения проблем с производительностью при обработке зацикленных зависимостей. Для выбора алгоритма сортировки DSO предложен параметр glibc.rtld.dynamic_sort=2, которому можно присвоить значение «1» для отката на старый алгоритм.
  • В утилите rteval обеспечен показ сводной информации о загрузках программы, потоках и CPU, задействованных для выполнения этих потоков.
  • В утилите oslat добавлены дополнительные опции для измерения задержек.
  • Добавлены новые драйверы для SoC Intel Elkhart Lake, Solarflare Siena, NVIDIA sn2201, AMD SEV, AMD TDX, ACPI Video, Intel GVT-g для KVM, HP iLO/iLO2.
  • Добавлена экспериментальная поддержка дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist). Для включения аппаратного ускорения на подобных видеокартах следует при загрузке указать PCI-идентификтор карты через параметр ядра «i915.force_probe=pci-id».
  • Пакет inkscape inkscape1 заменён на inkscape1, в котором используется Python 3. Версия Inkscape обновлена с 0.92 до 1.0.
  • В режиме киоска предоставлена возможность использования экранной клавиатуры GNOME.
  • В библиотеке libsoup и почтовом клиенте Evolution добавлена поддержка аутентификации в Microsoft Exchange Server с использованием протокола NTLMv2.
  • В GNOME предоставлена возможность настройки контекстного меню, показываемого при нажатии правой кнопки мыши на рабочем столе. Пользователь теперь может добавить в меню элементы для запуска произвольных команд.
  • В GNOME разрешено отключение смены виртуальных рабочих столов через движение вверх или вниз тремя пальцами на тачпаде.
  • Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки AF_XDP, XDP hardware offloading, Multipath TCP (MPTCP), MPLS (Multi-protocol Label Switching), DSA (data streaming accelerator), KTLS, dracut, kexec fast reboot, nispor, DAX в ext4 и xfs, systemd-resolved, accel-config, igc, OverlayFS, Stratis, Software Guard Extensions (SGX), NVMe/TCP, DNSSEC, GNOME на системах ARM64 и IBM Z, AMD SEV для KVM, Intel vGPU, Toolbox.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий