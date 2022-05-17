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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, развиваемого основателем CentOS

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.6, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это третий стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.6 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. В том числе предложены новые модули perl:5.32, php:8.0, container-tools:4.0, eclipse:rhel8, log4j:2, и обновлены версии LLVM Toolset 13.0.1, GCC Toolset 11.2.1, Rust Toolset 1.58.1, Go Toolset 1.17.7, java-17-openjdk, NetworkManager 1.36.0, rpm-ostree 2022.2, bind 9.11.36 и 9.16.23, Libreswan 4.5, audit 3.0.7, samba 4.15.5, 389 Directory Server 1.4.3.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета open-vm-tools. В репозиторий rockypi входит пакет «rasperrypi2» с ядром Linux 5.15, включающим улучшения для работы на платах Rasperry Pi на базе архитектуры Aarch64. В репозитории nfv предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

Источник: opennet.ru

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