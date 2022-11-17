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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, развиваемого основателем CentOS

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 8.7, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat досрочно прекратила поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это третий стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64. Дополнительно формируются сборки для облачных окружений Oracle Cloud Platform (OCP), GenericCloud, Amazon AWS (EC2), Google Cloud Platform и Microsoft Azure, а также образы для контейнеров и виртуальных машин в форматах RootFS/OCI и Vagrant (Libvirt, VirtualBox, VMWare).

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.7 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. Например, предложены новые модули ruby:3.1, maven:3.8, mercurial:6.2, Node.js 18 и обновлены версии GCC Toolset 12, LLVM Toolset 14.0.6, Rust Toolset 1.62, Go Toolset 1.18, Redis 6.2.7, Valgrind 3.19, chrony 4.2, unbound 1.16.2, opencryptoki 3.18.0, powerpc-utils 1.3.10, libva 2.13.0, PCP 5.3.7, Grafana 7.5.13, SystemTap 4.7, NetworkManager 1.40, samba 4.16.1.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета open-vm-tools. В репозитории nfv предлагается набор пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).

Проект переведён под покровительство недавно созданной организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом.

Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Примечание: Несколько часов назад состоялись релизы Red Hat Enterprise Linux 9.1 и AlmaLinux 9.1, но новость о них будет опубликована позднее.

Источник: opennet.ru

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