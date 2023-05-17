Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, развиваемого основателем CentOS

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 9.2, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.2 и CentOS 9 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64 и s390x (IBM Z). Публикация сборок для архитектуры ppc64le (POWER9) отложена из-за выявления серьёзной проблемы c работой Python 3.9. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9.2 можно познакомиться в анонсе RHEL 9.2. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории pluse пакетов openldap-servers-2.6.2, а в репозитории NFV п пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитрии CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage и SAPHANA (пакеты для SAP HANA).

Дистрибутив развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

Источник: opennet.ru