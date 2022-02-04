Спустя более пяти лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Slackware 15.0. Проект развивается с 1993 года и является старейшим из ныне существующих дистрибутивов. Для загрузки доступен установочный образ (3.5 ГБ), который подготовлен для архитектур i586 и x86_64. Для ознакомлением с дистрибутивом без установки доступна Live-сборка (4.3 ГБ). Подборку дополнительных пакетов с программами, отсутствующими в стандартной поставке, можно найти в репозитории slackbuilds.org.

Несмотря на солидный возраст, дистрибутив смог сохранить самобытность и простоту в организации работы. Отсутствие усложнений и простая система инициализации в стиле классических систем BSD делают дистрибутив интересным решением для изучения работы Unix-подобных систем, проведения экспериментов и знакомства с Linux. Основной причиной долгой жизни дистрибутива является неиссякаемый энтузиазм Патрика Фолькердинга, который уже почти 30 лет остаётся лидером и основным разработчиком проекта.

При разработке нового выпуска основное внимание было сосредоточено на предоставлении новых технологий и актуальных версий программ без нарушения самобытности и характеристик дистрибутива. Главной задачей было сделать дистрибутив более современным, но при этом сохранить привычный уклад работы в Slackware. Ключевые изменения: