Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11

После двухлетней паузы подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 11.2. Начиная с 2018 года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 280 МБ (amd64, i386).
В новой версии:
- Пакетная база переведена с Debian 9 на Debian 11.
- Добавлена поддержка загрузки с USB-накопителей на системах с UEFI.
- Реализована поддержка файловой системы AUFS (AnotherUnionFS).
- Для настройки сетевых соединений задействован Connman (ранее использовался Wicd).
- Улучшена поддержка подключения к беспроводным сетям.
- Добавлен пакет xinput и обеспечена поддержка клика касанием к тачпаду.
- В основной состав включены gnome-calculator и текстовый редактор scite. Из базовой поставки удалён браузер Chrome.
Источник: opennet.ru