Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11

После двухлетней паузы подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 11.2. Начиная с 2018 года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 280 МБ (amd64, i386).

В новой версии: