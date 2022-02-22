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Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11

После двухлетней паузы подготовлен релиз компактного Live-дистрибутива Slax 11.2. Начиная с 2018 года дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 280 МБ (amd64, i386).

В новой версии:

  • Пакетная база переведена с Debian 9 на Debian 11.
  • Добавлена поддержка загрузки с USB-накопителей на системах с UEFI.
  • Реализована поддержка файловой системы AUFS (AnotherUnionFS).
  • Для настройки сетевых соединений задействован Connman (ранее использовался Wicd).
  • Улучшена поддержка подключения к беспроводным сетям.
  • Добавлен пакет xinput и обеспечена поддержка клика касанием к тачпаду.
  • В основной состав включены gnome-calculator и текстовый редактор scite. Из базовой поставки удалён браузер Chrome.

Релиз дистрибутива Slax 11.2 на базе Debian 11


Источник: opennet.ru

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