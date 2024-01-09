Релиз дистрибутива Solus 4.5

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.5, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.7 ГБ (x86_64).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов.

Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов.

Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.

Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid. В редакции KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео — Haruna.

Основные изменения:

Предложена новая сборка с пользовательским окружением Xfce 4.18. Для воспроизведения звука и видео по умолчанию в новой сборке задействован проигрыватель Parole. В состав также включены Mousepad 0.6.1, Ristretto 0.13.1, Thunar 4.18.6 и Whiskermenu 2.8.0.

Для установки дистрибутива задействован новый инсталлятор на основе фреймворка Calamares, поддерживающий ФС Btrfs и дающий возможность создания собственных разбивок дисковых разделов. Переход на Calamares позволил избавиться от привязки к языку Python 2, на котором был написан старый инсталлятор.

Для управления мультимедийными потоками по умолчанию вместо PulseAudio и JACK задействован мультимедийный сервер Pipewire. Значительно улучшена поддержка звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth.

Обновлены версии программ, например, Firefox 121.0, LibreOffice 7.6.4.1 и Thunderbird 115.6.0. Графический стек переведён на Mesa 23.3.2.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.6. По умолчанию включён планировщик задач BORE, оптимизированный для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. В качестве опции для установки доступно LTS-ядро 5.15.145.

В состав включён стек AMD ROCm 5.5 для задействования аппаратного ускорения на GPU AMD в приложениях, таких как Blender, а также для ускорения систем машинного обучения на базе PyTorch, llama.cpp и stable diffusion.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.8.2. Изменена настройка тёмной темы оформления. В состав включён апплет Budgie Trash. Переделан апплет системного лотка. Модернизировано меню приложений.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 45.2. Вместо Impatience для ускорения анимации в GNOME Shell задействовано дополнение Speedinator. По умолчанию предложена GTK-тема adw-gtk3-dark, позволяющая унифицировать внешний вид приложений на базе GTK3 и GTK4. По умолчанию включён вывод окон с выравниванием по центру экрана. Таймаут для определения зависания приложений увеличен до 10 секунд.

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков Plasma Desktop 5.27.10, KDE Gear 23.08.4, Qt 5.15.11 и sddm 0.20.0. По умолчанию включено использование двойного нажатия мышью для открытия файлов. Новые каталоги, открываемые из внешних приложений, теперь открываются в новой вкладке Dolphin.

Решено отказаться от формирования сборок с окружением MATE из-за перехода на PipeWire и Wayland. В вместо MATE предоставлены сборки с рабочим столом Xfce.

Источник: opennet.ru