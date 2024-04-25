Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS

Из изменений в новом инсталляторе отмечается улучшенное оформление интерфейса, добавление страницы для указания URL для загрузки сценария автоматизированной установки autoinstall.yaml и возможность изменения поведения по умолчанию и стиля оформления через файл конфигурации. Добавлена поддержка обновления самого инсталлятора — при наличии новой версии на ранней стадии установки теперь выдаётся запрос на обновление инсталлятора.

В инсталляторе Ubuntu Desktop по умолчанию задействован минимальный режим установки. Для установки дополнительных программ, таких как LibreOffice и Thunderbird, необходимо выбрать расширенный режим установки. В инсталляторе также отмечены возможности, добавленные в прошлом выпуске Ubuntu 23.10, такие как поддержка файловой системы ZFS и возможность шифрования дисков, не требующая ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module).