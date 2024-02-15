Релиз эмулятора DOSBox Staging 0.81

После двух лет разработки опубликован релиз проекта DOSBox Staging 0.81, развивающего мультиплатформенный эмулятор среды MS-DOS, написанный с использованием библиотеки SDL и ориентированный для запуска старых DOS-игр в Linux, Windows и macOS. DOSBox Staging развивается отдельной командой и не связан с оригинальным DOSBox, в котором последние годы отмечаются только незначительные изменения. Код написан на язык С++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Главной задачей проекта является обеспечение качественной работы старых игр на современных системах (для эмуляции оборудования существуюет отдельный форк dosbox-x). Среди целей DOSBox Staging также отмечается предоставление удобного пользователям продукта, упрощение участия новых разработчиков (например, использование Git вместо SVN), проведение работы по расширению функциональности, первичная ориентация на DOS-игры и поддержка современных платформ. В задачи проекта не входит обеспечение поддержки устаревших систем, таких как Windows 9x и OS/2, а также сосредоточение на эмуляции оборудования времён DOS.

В новом выпуске: