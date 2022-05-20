Релиз Erlang/OTP 25

После года разработки cостоялся релиз функционального языка программирования Erlang 25, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 25 (Open Telecom Platform) — сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основные новшества:

Реализована новая конструкция «maybe … end» для группировки нескольких выражений в одном блоке, похожая на «begin … end», но не приводящая к экспорту переменных из блока.

Добавлена поддержка выборочной активации возможностей, позволяющая тестировать и постепенно внедрять новые и потенциально нарушающие совместимость возможности языка и runtime без нарушения работы существующего кода. Возможности могут включаться и отключаться как во время компиляции, так и при помощи директивы feature() в файлах с кодом. Например, для включения нового выражения maybe в коде можно указать «feature(maybe_expr,enable)».

В JIT-компиляторе реализованы оптимизации на основе информации о типах данных и добавлена поддержка 64-разрядных процессоров ARM (AArch64). Улучшена поддержка утилит perf и gdb, в которые обеспечена передача сведений о номерах строк в коде.

Добавлен новый модуль peer с функциями для запуска связанных узлов Erlang. После потери управляющего соединения с узлом работа узла автоматически завершается.

Добавлена поддержка OpenSSL 3.0.

В модуль maps добавлены функции groups_from_list/2 и groups_from_list/3 для группировки списка элементов.

В модуль lists добавлены функции uniq/1, uniq/2, enumerate/1 и enumerate/2 для отсеивания дублирующихся элементов в списке и генерации списка кортежей с номерами элементов.

В модуле rand реализован новый очень быстрый генератор псевдослучайных чисел.

Источник: opennet.ru