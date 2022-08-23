Релиз Firefox 104

Состоялся релиз web-браузера Firefox 104. Кроме того, сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки — 91.13.0 и 102.2.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 105, релиз которой намечен на 20 сентября.
Основные новшества в Firefox 104:
- Добавлен экспериментальный механизм QuickActions, позволяющий выполнять различные типовые действия с браузером из адресной строки. Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу. Для включения QuickActions следует установить параметры browser.urlbar.quickactions.enabled=true и browser.urlbar.shortcuts.quickactions=true в about:config.
- Во встроенный интерфейс для просмотра документов в формате PDF добавлен режим редактирования, в котором предложены такие возможности, как рисование графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепление текстовых комментариев. Цвет, толщина линий и размер шрифта настраиваются через новые кнопки, добавленные в панель просмотрщика PDF. Для включения нового режима на странице about:config следует выставить параметр pdfjs.annotationEditorMode=0.
- По аналогии с регулированием ресурсов, выделяемых фоновым вкладкам, интерфейс пользователя теперь переводится в режим экономии энергопотребления в случае сворачивания окна браузера.
- В интерфейсе профилирования добавлена возможность анализа энергопотребления, связанного с работой сайта. Анализатор энергопотребления пока доступен только на системах с Windows 11 и на компьютерах Apple с чипом M1.
- В режиме «картинка в картинке» обеспечен показ субтитров, при просмотре видео с сервиса Disney+. Ранее субтитры показывались только для YouTube, Prime Video, Netflix, HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar и SonyLIV и сайтов, использующих формат WebVTT (Web Video Text Track).
- Добавлена поддержка CSS-свойства scroll-snap-stop, которое позволяет настроить поведение при прокрутке при помощи тачпада: в режиме ‘always’ прокрутка останавливается на каждом элементе, а в режиме ‘normal’ при инерциальной прокрутке жестом допускается пропуск элементов. Также реализована поддержка корректировки позиции прокрутки в случае изменения содержимого (например, для сохранения той же позиции после удаления части вышестоящего контента).
- В JavaScript-объекты Array и TypedArrays добавлены методы Array.prototype.findLast(), Array.prototype.findLastIndex(), TypedArray.prototype.findLast() и TypedArray.prototype.findLastIndex(), позволяющие искать элементы c выводом результата относительно конца массива. [1,2,3,4].findLast((el) => el % 2 === 0) // → 4 (последний чётный элемент)
- В метод HTMLElement.focus() добавлена поддержка параметра option.focusVisible, при помощи которого можно включить отображение наглядного индикатора изменения фокуса ввода.
- Добавлено свойство SVGStyleElement.disabled, при помощи которого можно включить или отключить таблицы стилей для определённого элемента SVG или проверить их состояние (по аналогии с HTMLStyleElement.disabled).
- Повышена стабильность и производительность сворачивания и восстановления окон на платформе Linux при использовании web-фреймворка Marionette (WebDriver). Добавлена возможность прикрепления обработчиков касания к экрану (touch action).
- В версии для Android обеспечена поддержка автозаполнение форм с адресами на основе ранее указываемых адресов. В настройках предоставлена возможность редактирования и добавления адресов. Добавлена поддержка выборочного удаления истории, позволяющая удалить историю перемещений за последний час или за последние два дня. Устранено аварийное завершение при открытии ссылки из внешнего приложения.
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 104 устранены 10 уязвимостей, из которых 8 помечены как опасные (6 сведены под CVE-2022-38476 и CVE-2022-38478) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
Источник: opennet.ru