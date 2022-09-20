Релиз Firefox 105

Состоялся релиз web-браузера Firefox 105. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки — 102.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 106, релиз которой намечен на 18 октября.

Основные новшества в Firefox 105:

В диалог предпросмотра перед выводом на печать добавлена опция для печати только текущей страницы.

Реализована поддержка секционированых Service Worker в блоках iframe, загружаемых со сторонних сайтов (Service Worker можно зарегистрировать в стороннем iframe и он будет изолирован в привязке к домену, с которого загружен этот iframe).

На платформе Windows реализована возможность использования жеста, скользящего по тачпаду двумя пальцами вправо или влево, для навигации по истории посещений.

Обеспечена совместимость со спецификацией User Timing Level 3, определяющей программный интерфейс для измерения разработчиками производительности своих web-приложений. В новой версии в методах performance.mark и performance.measure реализованы дополнительные аргументы для задания собственного начального/конечного времени, продолжительности и прикреплённых данных.

Проведена оптимизация методов array.includes и array.indexOf с использованием SIMD-инструкций, что позволило в два раза поднять производительность поиска в больших списках.

В Linux снижена вероятность исчерпания в процессе работы Firefox всей доступной памяти и повышена эффективность работы при нехватке свободной памяти.

Значительно повышена стабильность работы на платформе Windows в условиях нехватки памяти в системе.

Добавлен API OffscreenCanvas, позволяющий в отдельном потоке отрисовывать canvas-элементы в буфер, независимо от DOM. В OffscreenCanvas реализована работа в контекстах Window и Web Worker, а также обеспечена поддержка шрифтов.

Добавлены API TextEncoderStream и TextDecoderStream, упрощающие преобразование потоков с бинарными данными в текст и обратно.

Для определяемых в дополнениях скриптах обработки контента реализован параметр RegisteredContentScript.persistAcrossSessions, позволяющий создавать постоянные скрипты (persistent), сохраняющие состояние между сеансами.

В версии для Android интерфейс переведён на использование шрифта, предлагаемого в Android по умолчанию. Реализовано открытие вкладок, предоставленных из Firefox на других устройствах.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 105 устранены 13 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные (7 сведены под CVE-2022-40962) и вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 106 во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию возможность рисования графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепления текстовых комментариев. Значительно улучшена поддержка WebRTC (библиотека libwebrtc обновлена с версии 86 до 103), в том числе повышена производительность RTP и улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.



Источник: opennet.ru