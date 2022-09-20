Релиз Firefox 105

Состоялся релиз web-браузера Firefox 105. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки — 102.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 106, релиз которой намечен на 18 октября.
Основные новшества в Firefox 105:
- В диалог предпросмотра перед выводом на печать добавлена опция для печати только текущей страницы.
- Реализована поддержка секционированых Service Worker в блоках iframe, загружаемых со сторонних сайтов (Service Worker можно зарегистрировать в стороннем iframe и он будет изолирован в привязке к домену, с которого загружен этот iframe).
- На платформе Windows реализована возможность использования жеста, скользящего по тачпаду двумя пальцами вправо или влево, для навигации по истории посещений.
- Обеспечена совместимость со спецификацией User Timing Level 3, определяющей программный интерфейс для измерения разработчиками производительности своих web-приложений. В новой версии в методах performance.mark и performance.measure реализованы дополнительные аргументы для задания собственного начального/конечного времени, продолжительности и прикреплённых данных.
- Проведена оптимизация методов array.includes и array.indexOf с использованием SIMD-инструкций, что позволило в два раза поднять производительность поиска в больших списках.
- В Linux снижена вероятность исчерпания в процессе работы Firefox всей доступной памяти и повышена эффективность работы при нехватке свободной памяти.
- Значительно повышена стабильность работы на платформе Windows в условиях нехватки памяти в системе.
- Добавлен API OffscreenCanvas, позволяющий в отдельном потоке отрисовывать canvas-элементы в буфер, независимо от DOM. В OffscreenCanvas реализована работа в контекстах Window и Web Worker, а также обеспечена поддержка шрифтов.
- Добавлены API TextEncoderStream и TextDecoderStream, упрощающие преобразование потоков с бинарными данными в текст и обратно.
- Для определяемых в дополнениях скриптах обработки контента реализован параметр RegisteredContentScript.persistAcrossSessions, позволяющий создавать постоянные скрипты (persistent), сохраняющие состояние между сеансами.
- В версии для Android интерфейс переведён на использование шрифта, предлагаемого в Android по умолчанию. Реализовано открытие вкладок, предоставленных из Firefox на других устройствах.
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 105 устранены 13 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные (7 сведены под CVE-2022-40962) и вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
В бета-версии Firefox 106 во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию возможность рисования графических меток (рисунки линиями от руки) и прикрепления текстовых комментариев. Значительно улучшена поддержка WebRTC (библиотека libwebrtc обновлена с версии 86 до 103), в том числе повышена производительность RTP и улучшены средства для предоставления доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.
Источник: opennet.ru