Релиз Firefox 110

Состоялся релиз web-браузера Firefox 110. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки — 102.8.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 111, релиз которой намечен на 14 марта.

Основные новшества в Firefox 110:

Добавлена возможность импорта закладок, истории посещений и паролей из браузеров Opera, Opera GX и Vivaldi (ранее подобный импорт поддерживался для Edge, Chrome и Safari).

На платформах Linux и macOS обеспечено использование GPU для ускорения растеризации Canvas2D.

На платформах Linux, Windows и macOS увеличена производительность WebGL.

Предоставлена возможность очистки полей с датами и временем (типы date, time, datetime-local в элементе <input>) через нажатие Cmd+Backspace и Cmd+Delete в macOS и Ctrl+Backspace в Linux и Windows.

Прекращена поставка встроенного дополнения Colorways, предлагавшего коллекцию цветовых тем для изменения внешнего вида области контента, панелей и строки переключения вкладок. Возобновить работу дополнения и вернуться к сохранённым настройкам можно установив внешнее дополнение Colorways с сайта addons.mozilla.org.

На платформе Windows включена sandbox-изоляция процессов, взаимодействующих с GPU.

В Windows 10/11 включено аппаратное декодирование видео на GPU, отличных от Intel, позволяющее повысить производительность воспроизведения видео и поднять качество масштабирования.

На платформе Windows реализована поддержка блокировки встраивания сторонних модулей в Firefox. Например, внешние модули могут подставляться антивирусными пакетами и архиваторами, и приводить к сбоям, нарушению поведения, проблемам с совместимостью и снижению производительности, что пользователи связывают с низкой стабильностью самого Firefox. Для контроля над внешними модулями предложена страница «about:third-party».

Во встроенном просмотрщике PDF реализовано плавное масштабирование.

В CSS-запрос «@container», позволяющий формировать стиль элементов в зависимости от размера родительского элемента (аналог запроса «@media», применяемый не к размеру всей видимой области, а к размеру блока (контейнера), в который помещён элемент), добавлена поддержка единиц измерения cqw (1% от ширины), cqh (1% от высоты), cqi (1% от inline-размера), cqb (1% от размера блока), cqmin (наименьшее значение cqi или cqb) и cqmax (наибольшее значение cqi или cqb).

В CSS добавлена поддержка именованных страниц, задаваемых через свойство «page», при помощи которого можно указать тип страницы, на которой допускается отображение элемента. Возможность позволяет задавать оформление в привязке к страницам и в декларативной форме добавлять разрывы страниц при выводе на печать.

В CSS добавлен медиа-запрос color-gamut для применения стилей на основе приблизительного диапазона цветовой палитры, поддерживаемой браузером и устройством вывода.

В элемент <input type=»color»> добавлена поддержка атрибута «list» для вывода интерфейса выбора цвета из списка.

В API Permissions добавлена поддержка флага «midi» для проверки наличия полномочий для доступа к API Web MIDI.

В API ReadableStream добавлена поддержка синтаксиса «for await…of». для асинхронного перебора блоков в потоке.

Улучшения в версии для Android: На устройствах с Android 13+ добавлена поддержка пиктограмм приложений, привязанных к теме оформления или цвету фонового изображения. Улучшено выделения многострочных блоков текста.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 109 устранено 25 уязвимостей. 16 уязвимостей помечены как опасные, из них 8 уязвимостей (собраны под CVE-2023-25745 и CVE-2023-25744) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



Источник: opennet.ru