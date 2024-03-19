Релиз Firefox 124

Состоялся релиз web-браузера Firefox 124 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки — 115.9.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 125, релиз которой намечен на 16 апреля.

Основные новшества в Firefox 124:

На странице Firefox View, упрощающей доступ к ранее просматриваемому содержимому, добавлена возможность сортировки списка открытых вкладок по порядку открытия или недавней активности.

Изменены настройки по умолчанию секции «Recent browsing» на странице Firefox View (скрыты закладки). Можно выбрать показ недавно просмотренных вкладок, закладок, недавних загрузок и вкладок, сохранённых в сервис Pocket.

Во встроенный просмотрщик PDF добавлена поддержка клавиатурной навигации по тексту c использованием курсора (Caret Navigation), которая обычно применяется людьми с ограниченными возможностями.

На платформе Windows повышена эффективность заполнения списка быстрого перехода (jump list) в панели.

На платформе macOS во всех типах полноэкранных окон задействован специфичных для этой платформы API для вывода на весь экран.

Добавлен метод AbortSignal.any(), возвращающий сигнал, прерываемый в случае прерывания любого исходного сигнала, что можно использовать в fetch() для комбинирования нескольких прерывающих сигналов, например, AbortSignal.timeout() и AbortController.

При создании WebSocket разрешено использование HTTP/HTTPS и относительных URL.

Добавлена возможность применения к SVG-элементу <text> псевдоэлементов CSS «::first-letter» и «::first-line», позволяющих выбрать иное оформление или изменить шрифт для первой буквы и первой строки текста.

Для разработчиков дополнений реализовано событие runtime.onPerformanceWarning, позволяющее определить ситуации, когда браузер выявляет проблемы с производительностью в дополнении (например, медленные скрипты обработки содержимого).

Предоставлена экспериментальная возможность увеличения или уменьшения размера ArrayBuffer, а также увеличения размера SharedArrayBuffer. Предложены новые методы ArrayBuffer.prototype.resize() и SharedArrayBuffer.prototype.grow().

В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы. Реализована возможность использования API Drag & Drop для перемещения голого текста и HTML-разметки при помощи мыши, среди прочего и для перемещения контента из внешних приложений.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 124 устранено 16 уязвимостей. 2 уязвимости помечены как критические, а 8 как опасные. 7 уязвимостей (6 собраны под CVE-2024-2615 и CVE-2024-2614) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Помеченные критическими уязвимости (CVE-2024-2615), позволяют обойти все механизмы дополнительной изоляции. Уязвимость CVE-2024-2607 из-за ошибки в JIT на системах Armv7-A позволяет добиться перезаписи регистра с адресом возврата и выполнения своего кода. Уязвимость CVE-2024-2605 позволяет использовать Windows Error Reporter для обхода Sandbox-изоляции и выполнения кода.

Источник: opennet.ru